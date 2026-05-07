Apple заплатит за отсталость iOS

Корпорация Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов в рамках урегулирования коллективного иска. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В иске, который подали пользователи техники бренда, утверждалось, что компания использовала ложную рекламу для продвижения своих продуктов. Также IT-гиганта обвинили в недобросовестной конкуренции. Поводом для подачи иска стала реклама, в которой компания продвигала Apple Intelligence на iPhone. При этом фактически релиз нейросети на устройствах с iOS сильно задержался. В результате споров в суде корпорация согласилась выплатить пользователям компенсацию.

Apple анонсировала новые функции искусственного интеллекта (ИИ) для Siri на WWDC в 2024 году. Осенью того же года - во время анонса iPhone 16 - компания запустила рекламу с более умным голосовым помощником Siri на смартфонах. Рекламные материалы распространялись до марта 2025 года. При этом рекламируемые ИИ-функции не были доступны на устройствах бренда, а Siri, по словам журналистов, оставалась такой же отсталой, что и раньше.

Соглашение об урегулировании иска было заключено еще в декабре, но стороны раскрыли эту информацию только сейчас. "Мы урегулировали этот вопрос, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем лучше всего, - предоставлении нашим пользователям самых инновационных продуктов и услуг", - заявили MacRumors в корпорации.