PASHA Bank объявил о старте регистрации на стажёрскую программу "ZirvədəSən" для студентов и выпускников, которые стремятся развивать карьеру, получить реальный опыт работы и приобрести практические знания.

В рамках программы участники пройдут стажировку по выбранному направлению и смогут ближе познакомиться с корпоративной рабочей средой. Стажёрская программа, представленная банком, рассчитана на 3 месяца. В течение этого периода участники получат доступ к обучению и менторской поддержке, а также будут обеспечены ежемесячной оплатой. Стажёры, успешно завершившие программу, получат возможность построить карьеру в PASHA Bank.

Отметим, что последний день регистрации - 15 мая 2026 года. Желающие сделать первый шаг к карьерным вершинам могут перейти по ссылке.

С момента начала своей деятельности PASHA Bank определил развитие человеческого капитала, обмен знаниями и укрепление регионального потенциала в качестве одних из ключевых приоритетов. Банк продолжит реализовывать проекты, направленные на расширение образовательных и карьерных возможностей для молодёжи.