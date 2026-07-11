Автор: Акпер Гасанов

Есть темы, которые можно и нужно освещать часто и подробно. Одна из таких тем - освобождение территорий Азербайджана, более четверти века находившихся под армянской оккупацией, которое стало не только восстановлением исторической справедливости, но и отправной точкой для масштабной программы комплексного развития региона.

Да, сегодня на примере Шуши, Лачына и других районов можно наблюдать, как реализуется продуманная, системная и долгосрочная стратегия, направленная на гармоничное возрождение освобожденных земель. В основе этих процессов лежит дальновидная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ориентированная на устойчивое развитие, интеграцию инфраструктуры, экономики и культурного наследия.

Одним из ярких примеров успешной реализации этой стратегии является развитие города Шуша - культурной столицы Азербайджана. В ходе сегодняшнего визита в этот прекрасный город глава государства ознакомился с проектами, реализованными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах. Здесь местными инвесторами построено 10 зданий различного назначения - от гостиниц и апарт-отелей до офисов и объектов общественного питания. Этот проект демонстрирует не только инвестиционную привлекательность региона, но и эффективное взаимодействие государства и частного сектора.

Важно подчеркнуть, что при строительстве особое внимание уделялось архитектурной гармонии и соответствию историческому облику Шуши. Это принципиально отличает восстановительные работы в Азербайджане: речь идет не просто о строительстве новых объектов, а о бережном возрождении уникальной культурной среды. Таким образом, создается пространство, в котором органично сочетаются современность и историческое наследие.

Ключевым направлением восстановления Шуши является также реставрация культурно-исторических памятников. Открытие после реставрации дома-музея Садыгджана стало важным событием не только для города, но и для всей страны. Этот объект - символ богатого музыкального и культурного наследия Азербайджана. Садыгджан, выдающийся тарист и композитор, внес значительный вклад в развитие национальной музыки, усовершенствовав традиционный инструмент тар.

Восстановление дома Садыгджана показывает системный подход государства к сохранению культурной идентичности. Здание, серьезно пострадавшее в годы оккупации, было полностью реконструировано с учетом исторической аутентичности. Сегодня здесь функционируют выставочные залы, концертная площадка, мастерские и образовательные пространства, что превращает музей в живой культурный центр. Это важный элемент не только культурного, но и туристического развития региона.

Параллельно с культурным возрождением активно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Закладка фундамента водохранилища Хакаричай в Лачыне - один из ключевых шагов в формировании современной системы водоснабжения и энергетики. Проект предусматривает создание водохранилища объемом 100 миллионов кубометров, строительство магистрального трубопровода протяженностью около 172 километров и возведение гидроэлектростанций.

Значение этого проекта трудно переоценить. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой около 700 тысяч человек в ряде районов, включая Лачынский, Губадлинский, Зангиланский и другие. Кроме того, развитие гидроэнергетики будет способствовать устойчивому энергоснабжению и снижению зависимости от внешних ресурсов. Это пример того, как инфраструктурные решения становятся основой для долгосрочного социально-экономического роста.

Комплексность подхода проявляется в том, что восстановление территорий охватывает все ключевые сферы - от экономики и энергетики до культуры и туризма. Важным фактором является создание комфортных условий для возвращения населения. Новая инфраструктура, современные жилые комплексы, социальные объекты и рабочие места формируют основу для устойчивого развития и реинтеграции регионов.

Особую роль в этом процессе играет государственно-частное партнерство. Привлечение частных инвестиций позволяет ускорить темпы восстановления, повысить качество реализуемых проектов и обеспечить их экономическую эффективность. В то же время государство задает стратегическое направление, гарантируя соблюдение национальных интересов и сохранение культурного наследия.

Следует отметить, что столь масштабное и динамичное восстановление освобожденных территорий не имеет аналогов в современной мировой практике. Азербайджан демонстрирует уникальный пример того, как можно в короткие сроки не только восстановить разрушенные регионы, но и превратить их в современные центры развития.

В основе этого успеха лежит четкая и последовательная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его стратегия направлена на создание устойчивой, самодостаточной и конкурентоспособной экономики, основанной на рациональном использовании ресурсов, инновациях и международном сотрудничестве. При этом особое внимание уделяется социальной составляющей - повышению качества жизни граждан и сохранению национальной идентичности.

Весь мир видит, что восстановление освобожденных территорий Азербайджана - это масштабный проект национального возрождения. Он объединяет в себе экономические, культурные и социальные аспекты, формируя новую реальность для миллионов людей. И этот процесс уже сегодня становится важным фактором укрепления позиций Азербайджана как современного, динамично развивающегося государства.