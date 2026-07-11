Сильное наводнение в китайской провинции Сычуань

Сильные ливни, обрушившиеся на китайскую провинцию Сычуань, вызвали масштабное наводнение в Мабян-Ийском автономном уезде городского округа Лэшань.

Как передает Day.Az, по данным местных властей, с вечера 10 июля до утра 11 июля в некоторых районах выпало более 254 миллиметров осадков. Максимальная интенсивность дождя достигала 110,9 миллиметра в час.

Поднявшаяся вода затопила жилые дома и сельскохозяйственные угодья, а также привела к временному перекрытию дорог. В отдельных районах уровень паводка достиг вторых этажей зданий. Потоком унесло четыре автомобиля.

Власти, объявившие четвертый уровень реагирования на наводнение, эвакуировали 2623 человека из 726 семей. Спасательные подразделения продолжают работу в пострадавших районах.

Информации о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступало.