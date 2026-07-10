В Баку обсудят роль СМИ в процессах деколонизации

В Баку при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоится международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в БИГ.

Отмечается, что конференция, которая станет первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий, пройдет в интерактивном формате с участием журналистов из этих регионов и представителей местных медиа.

В конференции примут участие руководители и представители медиаорганизаций, представляющих бывшие и нынешние колониальные территории, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.

В рамках мероприятия будут обсуждаться роль СМИ и вызовы, стоящие перед ними в вопросе усиления голоса народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониальной зависимости, в международном информационном пространстве.

Особое внимание будет уделено освещению в международных СМИ долгое время остававшихся в тени колониальных реалий - экономической эксплуатации территорий, разграбления природных ресурсов, стирания культурной идентичности, системной дискриминации, репрессий в отношении коренных народов, а также политики целенаправленного изменения демографического состава местного населения за счет переселения людей извне на примере Канаков (Новая Каледония) и Бонэйра.

В рамках конференции состоится обмен мнениями вокруг устранения искусственной информационной блокады, созданной на колониальных территориях, применения передовых инструментов искусственного интеллекта в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, создания сети международной координации между журналистами и медиаструктурами, усиления сотрудничества между международными медиаорганизациями и местными журналистами.

В ходе дискуссий будет особо подчеркнута роль медиа в процессах деколонизации не только как средства передачи информации, но и как механизма международного давления на тех, кто проводит колониальную политику. В этом контексте будут обсуждены практические инициативы в направлении документирования колониальных преступлений, разоблачения колониальных нарративов, проверки официальной информационной политики колониальных государств посредством основанных на фактах расследований, доведения позиции коренных народов до международной аудитории, мониторинга нарушений прав человека, постоянного удержания в глобальной повестке дня вопросов экологической справедливости (включая последствия применения пестицида хлордекона в Гваделупе и Мартинике), продвижения требований о репарациях, а также формирования сетей международной солидарности и сотрудничества между журналистами, правозащитниками и институтами гражданского общества, действующими в Канаки, Маохи, Гваделупе, Мартинике, Бонейре, Синт-Мартене и других колониальных территориях.