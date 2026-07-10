Фарид Гаибов рассказал о главных событиях сезона в гимнастике

Министра молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал о главных событиях соревновательного сезона в европейской гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, глава Европейской гимнастики (EG) отметил, что после нескольких месяцев планирования и подготовки совместно с новым руководством EG сезон стартовал с чемпионата континента по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблингу) в португальском Портимао.

"Как это уже стало привычным для Португалии, соревнования были организованы безупречно. Наш Технический комитет существенно переработал расписание соревнований, объединив командные финалы в один соревновательный день, а последний день полностью посвятил индивидуальным и синхронным финалам. Настоящий марафон из 19 финалов подряд, чтобы спортсмены получили заслуженное внимание, а зрители - настоящее спортивное шоу", - подчеркнул Гаибов в традиционной рубрике "Записки президента", опубликованном на сайте Европейской гимнастики.

Он рассказал и о Кубке Европы по художественной гимнастике, который в третий раз подряд вернулся в Баку. "Помимо соревнований Cross Battles среди взрослых гимнасток и групп, мы добавили аналогичный формат среди юниорских команд. Cross Battles является частью Стратегии European Gymnastics 2030, цель которой - сделать наши соревнования еще более привлекательными. А для финала многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне мы представили новый, более зрелищный формат, значительно сократив продолжительность соревнований и сделав борьбу между гимнастками более динамичной. Это улучшение как для спортсменок, так и для болельщиков - как на трибунах, так и у экранов телевизоров по всему миру. Теперь 20 лучших гимнасток начинают соревнования с упражнений с обручем и мячом. После этого десять сильнейших продолжают борьбу с булавами и лентой, выступая в обратном порядке согласно текущему рейтингу. Захватывающая интрига гарантирована!", - рассказал Гаибов.

Он также добавил, что в начале года, в соответствии с решением Генеральной ассамблеи, принятым на Конгрессе 2025 года, была создана Рабочая группа по паркуру. Ее возглавил бывший вице-президент EG Мишель Бутар (Франция), ранее входивший в комиссию по паркуру Всемирной федерации гимнастики.

В июне состоялось первое заседание рабочей группы. Участники обсудили последние новости в паркуре, подготовили предложения по программе Европейских игр 2027 года, проанализировали результаты опроса национальных федераций и наметили пути достижения целей, поставленных Исполнительным комитетом.

Главная задача группы - изучить состояние паркура в Европе, начиная с массового уровня, оценить его потенциал и представить Исполнительному комитету European Gymnastics предложения по целям, бюджету и плану развития на период 2027-2029 годов. Также состоялась встреча с председателем технического комитета Всемирной федерации гимнастики по паркуру Шарлем Перрьером и членом комитета Айменом Бустилой для согласования общих целей двух организаций.

В зоне особого внимания находятся и Европейские Игры-2027 в Стамбуле. "Мы стремимся включить в программу те же шесть гимнастических дисциплин, которые были представлены на первых Европейских играх в Баку в 2015 году и позднее в Минске: спортивную гимнастику среди мужчин и женщин, художественную, акробатическую, аэробную гимнастику и прыжки на батуте", - сообщил Гаибов.

Он поделился и соревновательными планами. "В ближайшие два месяца нас ожидает множество интересных событий. В итальянском городе Пистойя стартует European Gym for Life Challenge. В течение трех дней свои выступления представят 3437 гимнастов в составе 138 коллективов из 21 страны. Сразу после этого Пистойя примет 15-й фестиваль EUROGYM. Это крупнейший гимнастический фестиваль для подростков со всей Европы, который соберет 4200 участников из 25 стран. Юные гимнасты будут участвовать в мастер-классах и выступать на площадках по всему историческому центру города. Главная цель фестиваля - популяризация гимнастики, укрепление дружбы и культурного обмена между молодыми спортсменами разных стран.

В августе внимание всей Европы переключится на столицу Хорватии - Загреб, где состоятся чемпионаты Европы по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин", - отметил Гаибов.

К слову, на мировом уровне первый чемпионат мира этого года также состоится в августе - сообщество художественной гимнастики соберется в немецком Франкфурте. В сентябре пройдут чемпионаты мира по аэробной и акробатической гимнастике. "Желаю всем участникам наших летних соревнований ярких впечатлений, успешных выступлений и незабываемого опыта!", - резюмировал Гаибов.