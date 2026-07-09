Иран приостановил движение поездов на линии Тегеран - Мешхед

Движение поездов на участке железной дороги Тегеран - Мешхед приостановлено после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате авиаударов США по территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Железнодорожная компания Ирана.

Согласно информации, на место повреждения оперативно направлены аварийно-восстановительные бригады и технические специалисты. В настоящее время ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется в кратчайшие сроки.

В компании также отметили, что для пассажиров, чьи поездки были сорваны из-за приостановки движения, организованы автобусные перевозки.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении нового удара по Ирану с целью дальнейшего ослабления его возможностей по атакам на торговые суда в Ормузском проливе. По данным американской стороны, удары были нанесены примерно по 90 военным объектам.

В ответ Иран заявил об ударах по американским военным объектам, расположенным в Бахрейне и Кувейте.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.