На территории города Шуша запрещен несанкционированный перенос памятников

На территории города Шуша запрещен перенос памятников в другие места без согласования с органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Согласно закону, запрещаются повреждение или уничтожение памятников; их перенос в другое место без согласования с органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.

Соответствующим указом о применении закона, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, полномочия по предоставлению согласия по указанным вопросам предоставлены Управлению Государственного заповедника города Шуша.