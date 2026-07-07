В некоторых частях Баку не будет газа

В ряде районов Баку 8 июля будет временно приостановлено газоснабжение в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, с 10:00 и до завершения работ газоснабжение будет временно прекращено в поселке Нардаран, на улицах Азербайджан гадыны и Албалылыг Сабунчинского района, улицах Ф. Ибрагимбекова, М. Нахчывани, Дж. Джаббарлы, Дж. Гаръягдыоглу и З. Ахмедбекова Ясамальского района, поселках Ходжасан и Сулутепе Бинагадинского района (частично), а также в поселке Амирджан, на улицах 5-й Мадан и Х. Алекперова Сураханского района.