https://news.day.az/society/1846580.html В некоторых частях Баку не будет газа В ряде районов Баку 8 июля будет временно приостановлено газоснабжение в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
В некоторых частях Баку не будет газа
В ряде районов Баку 8 июля будет временно приостановлено газоснабжение в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, с 10:00 и до завершения работ газоснабжение будет временно прекращено в поселке Нардаран, на улицах Азербайджан гадыны и Албалылыг Сабунчинского района, улицах Ф. Ибрагимбекова, М. Нахчывани, Дж. Джаббарлы, Дж. Гаръягдыоглу и З. Ахмедбекова Ясамальского района, поселках Ходжасан и Сулутепе Бинагадинского района (частично), а также в поселке Амирджан, на улицах 5-й Мадан и Х. Алекперова Сураханского района.
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