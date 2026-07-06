Саммит НАТО в Анкаре: чем он значим для Азербайджана?

Автор: Акпер Гасанов

7-8 июля в Турции пройдет саммит НАТО - событие, значение которого невозможно переоценить. Ведь он состоится в период, когда международная система безопасности переживает глубокую трансформацию, а российско-украинская война окончательно разрушила прежние представления о стабильности в Европе. Этот конфликт уже давно перестал быть региональным - сегодня он влияет на глобальные процессы, от энергетики до военных доктрин.

Примечательно, что тревожные сигналы поступают и изнутри самого Альянса. По сообщениям западных СМИ, страны НАТО испытывают серьезные трудности в согласовании итогового заявления саммита. Камнем преткновения остаются вопросы поддержки Украины, распределения финансовой нагрузки и развития инфраструктуры. Безусловно, это - проявление глубокого кризиса внутри организации.

Не случайно бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что никто не может гарантировать вечное существование Альянса. По его словам, европейские страны слишком долго откладывали масштабные инвестиции в оборону, что сегодня оборачивается стратегической уязвимостью. Эти слова - фактически признание того, что НАТО стоит перед необходимостью переосмысления своей роли и будущего.

Именно в такой момент Турция становится ключевой площадкой для обсуждения дальнейшего курса Альянса. Стоит отметить, что географическое положение братской страны делает ее уникальным связующим звеном между Европой, Ближним Востоком, Кавказом и Черноморским регионом. Контроль над проливами Босфор и Дарданеллы придает Анкаре особое значение в контексте безопасности и логистики, особенно в условиях войны в Украине.

Кроме того, Турция - один из наиболее мощных военных игроков внутри НАТО. Ее армия занимает второе место по численности после США и обладает значительным опытом участия в современных конфликтах. За последние годы Анкара продемонстрировала способность не только адаптироваться к новым угрозам, но и формировать собственные подходы к ведению войны, включая активное использование беспилотных технологий и развитие оборонной промышленности.

Таким образом, проведение саммита именно в Анкаре - это еще и признание растущей роли Турции как одного из центров силы внутри Альянса. В условиях, когда НАТО вынуждено искать новые форматы взаимодействия и укреплять свои позиции на южном направлении, значение Турции становится критически важным.

Для Азербайджана предстоящий саммит также имеет особое значение, несмотря на то что страна не является членом НАТО. Баку последовательно придерживается независимой внешней политики, не стремясь к формальному вступлению в военные блоки. Однако это не мешает Азербайджану активно сотрудничать с Альянсом на протяжении многих лет.

Участие в миротворческих миссиях, взаимодействие в рамках программ партнерства и системная модернизация вооруженных сил позволили Азербайджану достичь высокого уровня совместимости со стандартами НАТО. Более того, по ряду показателей азербайджанская армия демонстрирует уровень подготовки и боеготовности, сопоставимый, а иногда и превосходящий возможности отдельных стран - членов Альянса.

Особого внимания в этом контексте заслуживает опыт 44-дневной войны 2020 года. Азербайджан тогда продемонстрировал способность эффективно сочетать традиционные военные методы с современными технологиями, включая беспилотные системы, высокоточное оружие и элементы войны нового типа. Этот опыт был внимательно изучен военными экспертами в странах НАТО и получил высокую оценку как пример успешной адаптации к новым условиям ведения боевых действий.

Не менее важным фактором является стратегический союз между Азербайджаном и Турцией. Военное сотрудничество между двумя братскими странами вышло на качественно новый уровень, охватывая широкий спектр направлений - от совместных учений до координации оборонной политики. Ключевым этапом в этом процессе стала Шушинская декларация, закрепившая союзнический характер отношений и усилившая военно-техническое взаимодействие.

Фактически Баку и Анкара формируют единое пространство безопасности на Южном Кавказе. Это не только укрепляет региональную стабильность, но и создает дополнительный ресурс для взаимодействия с НАТО. В условиях, когда Альянс стремится усилить свое присутствие в стратегически важных регионах, такой партнер, как Азербайджан, приобретает особую ценность.

Таким образом, стартующий завтра саммит НАТО в Анкаре следует рассматривать как этап в формировании новой архитектуры мира, в которой Турция занимает центральное место, а Азербайджан - все более заметную и значимую позицию.