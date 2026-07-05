В Анкаре в рамках операции Turkuaz, проводимой в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля, задержаны 46 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным преступлениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, операция проводится под координацией Генеральной прокуратуры Анкары при участии Управления общественной безопасности городской полиции и других подразделений правоохранительных органов.

В рамках усиленных мер безопасности сотрудники полиции провели комплекс мероприятий в отношении лиц, которые, по данным следствия, демонстрировали оружие в социальных сетях, могли быть причастны к вооруженным инцидентам, а также имели многочисленные судимости. После технического и наружного наблюдения по установленным адресам были проведены одновременные рейды.

В результате операции задержаны 46 подозреваемых. Во время обысков по местам их проживания изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.

Кроме того, в рамках операции Turkuaz по всей Анкаре продолжаются усиленные меры безопасности. Под девизом "Спокойствие столицы - спокойствие Турции" вокруг объектов, задействованных в проведении саммита НАТО, расширены зоны безопасности, а сотрудники полиции несут службу в круглосуточном режиме.

Власти Турции заявили, что перед проведением саммита в Анкаре приняты все необходимые административные и правоохранительные меры, а проверки и спецоперации по обеспечению общественной безопасности будут продолжены.