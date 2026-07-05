"Реал" возобновит переговоры с Винисиусом после ЧМ-2026

Мадридский "Реал" и нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор возобновят переговоры о продлении контракта после завершения чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marca, стороны решили отложить обсуждение нового соглашения, чтобы футболист смог полностью сосредоточиться на выступлении за национальную команду.

По данным источника, главным вопросом в переговорах остаются финансовые условия. Сейчас Винисиус получает около 20 миллионов евро за сезон, тогда как его представители рассчитывают на увеличение зарплаты до 30 миллионов евро в год. В мадридском клубе считают такие требования завышенными.

Отмечается, что в случае отсутствия нового контракта уже с 1 января 2027 года бразильский форвард сможет вести переговоры с другими клубами.

В сезоне-2025/26 Винисиус провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.