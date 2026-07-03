В Азербайджане стартовал прием работ на выставку "Летние мечты"

Объявлен прием работ на творческую выставку "Летние мечты", которая пройдет под девизом "Будь ближе к природе, запечатлей ее удивительную красоту!".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Организаторами выставки выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Детская художественная галерея Хатаинского района и Центр искусств "Хатаи".

Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV), Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчывана.

Участникам предлагается представить работы, отражающие впечатления о лете. Среди рекомендуемых тем:

настроение, которое дарит лето;

летний пейзаж вокруг меня;

краски природы летом;

мои летние мечты;

летняя сцена, оставшаяся в моей памяти.

К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 8 до 21 года. Каждый автор может представить не более трех работ размером до 30×40 см.

Прием работ продлится до 30 сентября 2026 года. Заявки принимаются по электронной почте: [email protected].

Вместе с работой необходимо предоставить следующее:

фотографию произведения;

название работы;

размер работы и технику исполнения;

имя и фамилию автора;

название учебного заведения и контактные данные;

дату рождения автора.

Организаторы обращают внимание, что заявки с неполной информацией рассматриваться не будут.

По итогам отбора 100 лучших работ будут представлены на выставке, а их авторы получат сертификаты. Участие в выставке является бесплатным.

Дополнительную информацию можно получить по телефону или WhatsApp: +994 51 310 74 01.

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