В Азербайджане стартовал прием работ на выставку "Летние мечты"
Объявлен прием работ на творческую выставку "Летние мечты", которая пройдет под девизом "Будь ближе к природе, запечатлей ее удивительную красоту!".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.
Организаторами выставки выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Детская художественная галерея Хатаинского района и Центр искусств "Хатаи".
Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV), Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчывана.
Участникам предлагается представить работы, отражающие впечатления о лете. Среди рекомендуемых тем:
- настроение, которое дарит лето;
- летний пейзаж вокруг меня;
- краски природы летом;
- мои летние мечты;
- летняя сцена, оставшаяся в моей памяти.
К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 8 до 21 года. Каждый автор может представить не более трех работ размером до 30×40 см.
Прием работ продлится до 30 сентября 2026 года. Заявки принимаются по электронной почте: [email protected].
Вместе с работой необходимо предоставить следующее:
- фотографию произведения;
- название работы;
- размер работы и технику исполнения;
- имя и фамилию автора;
- название учебного заведения и контактные данные;
- дату рождения автора.
Организаторы обращают внимание, что заявки с неполной информацией рассматриваться не будут.
По итогам отбора 100 лучших работ будут представлены на выставке, а их авторы получат сертификаты. Участие в выставке является бесплатным.
Дополнительную информацию можно получить по телефону или WhatsApp: +994 51 310 74 01.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
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