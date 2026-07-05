Азербайджан может открыть Европе новый путь к зеленой энергии

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Подводный энергетический кабель по дну Каспийского моря, который должен связать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, переходит от президентских деклараций к инженерному исследованию. Цель в 5 ГВт к 2030 году, регистрация Green Corridor Alliance в Баку, намерение Таджикистана присоединиться к проекту и первые обнадеживающие выводы итальянской инженерно-консалтинговой компании Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI), которая готовит технико-экономическое обоснование проекта, показывают, что он продвигается быстрее, чем большинство трансграничных энергетических инфраструктурных инициатив.

Каспийский зеленый энергетический коридор прошел путь от политической инициативы к практической проработке. Идея строительства подводной высоковольтной линии электропередачи для передачи возобновляемой энергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу получила оформление на нескольких уровнях. В мае 2024 года Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по проекту. В ноябре 2024 года, на конференции COP29 в Баку, лидеры этих стран подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В июле 2025 года в Баку было создано совместное предприятие Green Corridor Alliance. Сейчас проект переходит к инженерной оценке, и первые результаты технико-экономического обоснования уже называются специалистами "очень перспективными".

CESI, привлеченная Азиатским банком развития для подготовки технико-экономического обоснования первого этапа, начала работу в январе 2026 года. Исследование оценивает жизнеспособность предлагаемого энергетического коридора с учетом технических, экономических, регуляторных и экологических факторов. Эти выводы должны лечь в основу проекта, который CESI называет "одним из самых амбициозных зеленых энергетических коридоров, связывающих Центральную Азию с Европой". В Баку прошел установочный семинар по первому этапу ТЭО, где CESI представила краткое резюме результатов, охарактеризованных как "очень перспективные", а также методологию и дальнейшие планы. Ожидается, что технико-экономическое обоснование будет представлено в начале 2027 года. Оно финансируется за счет грантов АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, а его стоимость составит 1 млн евро.

Проект Каспийского зеленого энергетического коридора направлен на интеграцию 5 ГВт мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году по всему Каспийско-Черноморскому маршруту. ТЭО этой инициативы стоимостью 1 млн евро полностью финансируется Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Каждый из трех операторов стран-основателей владеет равной долей в 33,3% в Green Corridor Alliance. Завершение первого этапа технико-экономического обоснования ожидается к началу 2027 года, и именно оно сыграет ключевую роль в определении следующих шагов проекта.

Расчеты по генерации, на которых строится амбиция коридора, выглядят убедительнее многих других подобных проектов, поскольку опираются на конкретные контракты, а не на гипотетические планы. Один только Узбекистан в 2025 году произвел 10,5 млрд кВт·ч солнечной и ветровой энергии. К концу 2026 года страна намерена довести этот показатель до 15 млрд кВт·ч, а к 2030 году достичь 21 ГВт мощностей возобновляемой энергетики. Это позволит ежегодно экономить 18 млрд кубометров природного газа и сокращать выбросы на 25 млн тонн. Мангистауская область Казахстана, обозначенная как главный узел для западных соединений, обладает одними из самых перспективных ветровых ресурсов в Каспийском бассейне. Именно в этом регионе иностранные инвесторы планировали крупные вложения в ветроэнергетику. Коридор создается не для транспортировки мощностей, которые еще даже не существуют. Он создается для транспортировки уже имеющихся мощностей, которым нужен выход на внешние рынки.

Проектная схема коридора предусматривает два кабеля, и этот факт имеет ключевое значение при оценке реалистичных сроков его реализации. Именно каспийский переход, подводный высоковольтный кабель постоянного тока от западного Казахстана, Мангистауской области, до Азербайджана, является главной технологической сложностью проекта. При этом самая глубокая точка Каспийского моря достигает 1025 метров, что не создает непреодолимых технологических препятствий для прокладки HVDC-кабеля. Однако остается еще вопрос правомерности проведения работ в этой зоне, поскольку Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 года лишь частично решает проблему пересекающихся претензий стран на маршруте кабеля.

Черноморский переход от грузинского порта Анаклия до румынской Констанцы является отдельным, но связанным с ним проектом. Черноморский кабель протяженностью 1500 километров реализуется под эгидой инициативы Европейского союза Global Gateway и объединяет четыре страны: Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. Он должен доставлять возобновляемую энергию, производимую в регионе Южного Кавказа, в европейскую энергосистему. Технико-экономическое обоснование Черноморского кабеля было подготовлено CESI и признало проект технически осуществимым при стоимости 3,1-3,7 млрд евро на первом этапе. В декабре 2025 года проект был включен в список проектов взаимного интереса Европейского союза. Для Европы ценность Каспийского маршрута полностью зависит от завершения Черноморского кабеля. Без западного выхода из Азербайджана возобновляемая энергия из Центральной Азии будет вынуждена поступать только на уже насыщенный внутренний рынок Азербайджана.

Новый таджикский фактор

На прошлой неделе произошло событие, которое существенно меняет расчеты по коридору. 23 июня 2026 года было объявлено, что Таджикистан заинтересован в присоединении к Зеленому энергетическому коридору. Значение Таджикистана для проекта связано с гидроэнергетикой. Страна производит около 97% своей энергии на гидроэлектростанциях, включая гигантскую Нурекскую ГЭС мощностью 3015 МВт и строящуюся Рогунскую ГЭС, проектная мощность которой после завершения должна составить 3600 МВт. Она также должна стать самой высокой плотиной в мире. Гидроэнергетика является именно тем видом возобновляемой энергии, который способен закрыть разрыв между текущими возможностями и целевыми 5000 МВт в рамках коридора. Солнечная и ветровая энергетика зависят от погоды и менее стабильны, тогда как гидроэнергия обеспечивает управляемую базовую нагрузку, что гораздо ценнее для европейских энергетических компаний, чем такие источники, как ветер и солнце.

Исследование стоимостью 1 млн евро, если сопоставить его с масштабом оцениваемой инфраструктуры, является каплей в море. Один только каспийский кабель, стоимость которого должна стать одним из главных результатов исследования, вероятно, будет оценен в несколько миллиардов евро. Это сопоставимо с Черноморским кабелем, первый этап которого оценивается в 3,1-3,7 млрд евро. Поэтому дилемма, которая возникнет после ожидаемого завершения исследования в начале 2027 года, очевидна: кто будет за это платить? АБР и АБИИ обязались выделить 2 млн долларов на этот этап проекта и, очевидно, должны стать якорными институтами для дальнейшего долгового финансирования. К ним могут присоединиться ЕБРР, фонд ЕС Global Gateway и, возможно, даже саудовский суверенный механизм, поскольку Министерство энергетики Саудовской Аравии уже проявляло интерес к проекту.

Роль Азербайджана напрямую зависит от решения финансовых вопросов. Географическое положение Баку делает Азербайджан единственными каспийскими воротами в Европу, через которые может проходить энергия из Каспийского региона. Похожую роль Баку играет и в газовой отрасли. Запуск линии электропередачи AZURE, развитие Черноморского подводного кабеля в рамках европейских проектов и регистрация Green Corridor Alliance в Баку являются разными элементами одной конструкции. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов назвал Транскаспийский зеленый энергетический коридор совместимым с национальной стратегией диверсификации энергетического экспорта, основанной на географическом положении страны. Как и в случае строительства газопроводов, но теперь речь идет об электронах, а не о молекулах. В начале 2027 года станет ясно, сможет ли проект перейти от технико-экономического обоснования к реальному финансированию. Для Казахстана и Узбекистана это принципиальный вопрос, поскольку их растущая зеленая генерация нуждается в надежном выходе на внешние рынки.