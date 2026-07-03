Chevrolet вылетел с дороги в Сальяне,

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в металлическое дорожное ограждение.

В результате аварии водитель получил травму головы.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится расследование.