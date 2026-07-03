https://news.day.az/society/1845878.html Chevrolet вылетел с дороги в Сальяне, есть пострадавший - ФОТО В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в металлическое дорожное ограждение. В результате аварии водитель получил травму головы.
Chevrolet вылетел с дороги в Сальяне, есть пострадавший - ФОТО
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в металлическое дорожное ограждение.
В результате аварии водитель получил травму головы.
На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится расследование.
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