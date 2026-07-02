https://news.day.az/politics/1845629.html Урсула фон дер Ляйен назвала залог мира на Южном Кавказе - ВИДЕО Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность мира, достигаемого путем налаживания связей между странами и народами. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на ее странице в Instagram. "Мир... через построение мостов между странами и людьми. В буквальном и переносном смысле!
Урсула фон дер Ляйен назвала залог мира на Южном Кавказе - ВИДЕО
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность мира, достигаемого путем налаживания связей между странами и народами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на ее странице в Instagram.
"Мир... через построение мостов между странами и людьми.
В буквальном и переносном смысле!
Я объявила о программе "Мир через взаимосвязь" для Южного Кавказа стоимостью 200 миллионов евро.
Для мирного, взаимосвязанного и процветающего региона",- говорится в публикации.
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