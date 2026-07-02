Урсула фон дер Ляйен назвала залог мира на Южном Кавказе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность мира, достигаемого путем налаживания связей между странами и народами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на ее странице в Instagram.

"Мир... через построение мостов между странами и людьми.

В буквальном и переносном смысле!

Я объявила о программе "Мир через взаимосвязь" для Южного Кавказа стоимостью 200 миллионов евро.

Для мирного, взаимосвязанного и процветающего региона",- говорится в публикации.