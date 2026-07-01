https://news.day.az/politics/1845322.html Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.
В аэропорту президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре