Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.