Иран предупредил танкеры в Ормузском проливе

Иран потребовал от всех нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, следовать исключительно маршрутам, утвержденным Тегераном. В противном случае, как заявило Объединенное военное командование страны, суда столкнутся с "немедленным и решительным ответом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, соответствующее заявление Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" распространило иранское государственное телевидение.

В военном командовании предупредили, что любое отклонение от установленных маршрутов или нарушение правил навигации в Ормузском проливе будет расцениваться как нарушение, на которое вооруженные силы Ирана незамедлительно отреагируют. По утверждению Тегерана, такие действия поставят под угрозу безопасность судов-нарушителей.