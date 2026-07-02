Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

3 июля в Баку ожидается жара до 35 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в основном ожидается сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горной местности прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 31-36° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14° тепла, днем - 20-25°, местами 27-32° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az