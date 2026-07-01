Автор: Акпер Гасанов

Визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан подчеркивает возрастающую роль нашей страны как ключевого партнера Европейского союза - как в энергетической сфере, так и в вопросах региональной стабильности и транспортной связности.

Показательно, что переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии прошли сначала в формате тет-а-тет, а затем были продолжены в расширенном составе. Такая структура встреч традиционно свидетельствует о высоком уровне доверия и серьезности обсуждаемых вопросов. Это не просто формальный диалог, а стратегическое согласование позиций по ключевым направлениям сотрудничества.

Одним из центральных элементов переговоров стала энергетическая повестка. После сокращения поставок российского газа в Европу Азербайджан фактически стал одним из гарантов энергетической безопасности ЕС. "Южный газовый коридор" уже получил признание как успешный и надежный маршрут поставок энергоресурсов.

Сегодня стороны переходят на новый этап взаимодействия: речь идет не только о газе, но и о развитии проектов в сфере возобновляемой энергетики, а также интеграции энергетических систем. Заявление о перспективе объединения энергетической инфраструктуры Азербайджана и ЕС - это качественно новый уровень сотрудничества, который закрепляет долгосрочную взаимозависимость и партнерство.

Не менее важным направлением стало развитие транспортных и логистических коридоров. Азербайджан уже сегодня играет ключевую роль в проектах Восток-Запад и Север-Юг, через которые проходят растущие потоки грузов. Важно подчеркнуть, что эта инфраструктура создавалась не в условиях стабильности, а в период, когда пятая часть территории нашей страны находилась под армянской оккупацией. Несмотря на это, Азербайджан последовательно инвестировал в транспортные и энергетические проекты, формируя основу своей нынешней стратегической значимости. Это то, о чем регулярно стоит напоминать любым европейским, да и не только европейским чиновникам высокого уровня.Чтобы более ясны были заслуги нашей страны.\

Вовсе не спроста отдельное внимание в ходе переговоров было уделено мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Европейский союз заявляет, что он открыто поддержал усилия Баку, включая парафирование мирного документа. Но возникает резонный вопрос- а что сделал ЕС для торжества справедливости, международного права, территориальной целостности Азербайджана? Честный ответ - ничего.

Тем не менее, наша страна не только вернула все свое, но и выступила инициатором мирной повестки после восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Это принципиальный момент, особенно на фоне попыток ряда внешних сил и армянского лобби в разных странах затормозить или сорвать процесс нормализации.

Показательно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мир уже существует де-факто, и предпринимаются конкретные шаги для его укрепления - от снятия транзитных ограничений до поставок энергоресурсов в Армению. Такой прагматичный подход демонстрирует, что речь идет не о декларациях, а о реальных действиях.

Еще раз подчеркиваю - инициированных именно Азербайджаном! Не, Арменией, не ЕС или кем-то иным, а именно Азербайджаном, на который, увы, нередко продолжают лить ушат лжи. И делают это, в первую очередь, засевшие в Европарламенте ангажированные политики. И происходит это в то самое время, когда наша страна обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

Остается надеяться на то, что сегодняшний визит главы Еврокомиссии показывает, что прагматизм и стратегические интересы берут верх над политическими разногласиями. ЕС признает реальность и готов выстраивать отношения с Азербайджаном как с сильным и самостоятельным игроком. Главное, что это партнерство было обоюдным и подкреплялось конкретными действиями со стороны ЕС. В том числе и в плане сворачивания практики использования "двойных стандартов" в оценке нашей страны со стороны ангажированных европейских политиков. Ведь наша страна играет честно, открыто и реально помогая Европе в очень большом числе вопросов.