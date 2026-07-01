https://news.day.az/politics/1845388.html Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе - Фон дер Ляйен Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе - Фон дер Ляйен
Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"Я хочу поздравить вас с парафированием исторического мирного соглашения с Арменией. Вы проявили личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и взаимного процветания", - сказала глава Еврокомиссии.
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