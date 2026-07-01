Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Я хочу поздравить вас с парафированием исторического мирного соглашения с Арменией. Вы проявили личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и взаимного процветания", - сказала глава Еврокомиссии.