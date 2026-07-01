Возрождение "белого золота" Азербайджана - новая программа по хлопководству

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Нет сомнений, что хлопок в Азербайджане имеет значение, которое намного превышает его скромную долю в 2% в общем объеме сельскохозяйственного производства. На недавнем региональном совещании в Сабирабадском районе, посвященном реализации решений Президента Ильхама Алиева по развитию сельского хозяйства, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов привел цифры, объясняющие значимость хлопководства. Только производство и переработка хлопка обеспечивают занятость примерно 50 тысяч постоянных и временных работников, а значит, затрагивают жизнь до 200-300 тысяч человек при населении страны около 10,2 млн. С учетом того, что под посевные площади используется лишь 6,3% земель, это оказывает заметное влияние на экономику страны. Исторически "белое золото" обеспечивало около 25% доходов сельского хозяйства Азербайджана. Хотя эта доля менялась, хлопок остается активно субсидируемой государством и стратегически важной опорой ненефтяной экономики.

При этом ситуация на мировом рынке, на фоне которой Азербайджан уделяет такое внимание хлопководству, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Согласно июньскому прогнозу Международного консультативного комитета по хлопку за 2026 год, в сезоне 2026/27 мировые площади под хлопком сократятся на 1% - до 30,1 млн гектаров, а мировое производство снизится на 2% - до 25,7 млн тонн. Причинами названы слабые ожидания по спросу, рост затрат и "стратегическое сокращение" в Китае, где предполагается вывести из оборота неэффективные и испытывающие дефицит воды площади, а вместо этого использовать более продуктивные земли. Стоимость удобрений в первом квартале 2026 года выросла более чем на 12% из-за напряженности на Ближнем Востоке и нарушений в глобальных цепочках поставок, связанных с ситуацией вокруг Ормузского пролива. По прогнозу ICAC, индекс Cotlook A для сезона 2025/26 останется в диапазоне 73-84 цента за фунт, в среднем на уровне 78 центов за фунт.

Честная оценка хлопкового сектора Азербайджана должна начинаться с признания того, что на протяжении большей части последнего десятилетия он не оправдывал собственных ожиданий. Государственная программа развития хлопководства на 2017-2022 годы ставила цель довести ежегодное производство до 500 тысяч тонн.

Эта цель достигнута не была. Снижение урожайности из-за климатических факторов в 2022-2024 годах еще больше осложнило ситуацию. В результате производственные показатели оставались значительно ниже не только уровня советского периода, когда Азербайджан производил свыше 800 тысяч тонн хлопка в год и считался одной из основных хлопководческих республик СССР, но и ниже целей, поставленных уже в новейший период. Лишь в 2025 году удалось добиться прорыва.

Новая Государственная программа на 2026-2030 годы определяет гораздо более конкретные целевые показатели: урожайность 50 центнеров с гектара, что почти на 40% выше уровня 2025 года в 36,1 центнера; рост производства на 17%; и, что особенно важно, четырехкратное увеличение перерабатывающих мощностей. Именно последний показатель заслуживает особого внимания, поскольку он указывает на структурное изменение приоритетов: от наращивания производства хлопка к увеличению стоимости, извлекаемой из уже выращенного сырья. Сейчас Азербайджан производит гораздо больше сырого и частично переработанного хлопка, чем текстильной продукции: 114,3 тысячи тонн хлопка-сырца в 2025 году против 15,1 тысячи тонн пряжи и 12,8 млн метров ткани. Экономическая логика такого разрыва очевидна: сырое хлопковое волокно стоит значительно дешевле пряжи, ткани и готовой одежды.

На всех этапах производственной цепочки хлопка самый большой разрыв в создании добавленной стоимости наблюдается между сырьем и пряжей. При этом ткань и готовая одежда дают наибольшую добавленную стоимость в конечном продукте.

Разница между объемом экспортируемого сырого волокна - 114,3 тысячи тонн - и объемом экспортируемой пряжи - 15,1 тысячи тонн - точно показывает проблему, которую должно решить четырехкратное увеличение перерабатывающих мощностей. При нынешней закупочной цене одна тонна хлопкового волокна - 470 долларов, или 800 манатов - дает лишь часть дохода, который можно получить после переработки той же тонны в пряжу, ткань и одежду. Заявления заместителя министра экономики Самеда Баширли на конференции в Сабирабаде о цели "удлинить внутреннюю цепочку добавленной стоимости" за счет создания мощностей по производству пряжи, ткани и текстиля отражают экономическую политику, к которой Азербайджан пришел позже, чем некоторые соседи, включая Узбекистан и Турцию.

Узбекистан активно продвигает свои передовые текстильные инициативы, включая крупное соглашение, подписанное в июле 2024 года, по выращиванию хлопка и производству хлопкового масла в Агропарке Имишли. Кроме того, предусмотрено выделение 54,4 млн долларов на создание мощностей по производству пряжи, текстиля и одежды в Мингячевирском индустриальном парке в 2025-2029 годах. Примечательно, что в Ханкенди уже работает швейная фабрика, создавшая более 200 рабочих мест и ставшая первой крупной текстильной инвестицией на освобожденных территориях.

В случае с Турцией Карабахский проект TÜİB - Общественного объединения турецко-азербайджанских бизнесменов и промышленников - предусматривает создание от 5 до 10 тысяч рабочих мест. Эта инициатива продвигает масштабное расширение текстильного производства в Карабахском регионе и может стать одним из крупнейших источников занятости в рамках послевоенного восстановления.

Китайские агротехнологии уже применяются в Уджарском районе и на Ширванской опытной станции. В дальнейшем ожидаются инвестиции Китая в текстильное производство Азербайджана, хотя пока они не достигли масштаба обязательств со стороны Узбекистана или Турции. Кроме того, на ранней стадии идут обсуждения с ОАЭ и Индией. Как подтвердило AZPROMO на V Форуме развития агробизнеса в мае 2026 года, эти обсуждения касаются планов по созданию полностью интегрированной производственной цепочки - от выращивания хлопка до выпуска текстиля. Однако конкретные контрактные суммы пока не раскрывались.

Вопрос о том, насколько своевременным является возрождение хлопководства в Азербайджане, во многом зависит от того, какое значение придается прогнозам ICAC. При этом даже сами прогнозы комитета за последние месяцы изменились. Если в марте-апреле ожидалось сокращение производства на 4%, то к июню прогноз был смягчен до 2%. Ценовой диапазон также не обвалился и сохраняется на уровне 73-84 цента за фунт, без резких падений или скачков. Рынок, к которому возвращается Азербайджан, постепенно находит равновесие и не переживает внезапный кризис дефицита. Это менее эффектная картина, чем версия о резкой нехватке хлопка, но гораздо более благоприятная ситуация, чем цены на уровне 60 центов и ниже, наблюдавшиеся в середине 2025 года.

Главный вопрос теперь заключается в другом: удастся ли к следующему ценовому циклу в достаточном масштабе развить перерабатывающие мощности, провести реформу контрактного фермерства и улучшить ирригационную инфраструктуру. Четырехкратное увеличение перерабатывающих мощностей, если оно будет реализовано, позволит азербайджанским производителям и переработчикам хлопка защититься от значительной части ценовых колебаний на сырьевом рынке, которые в последние годы были характерны для этого сектора. Иными словами, переработка внутри страны даст больше устойчивости независимо от того, какой будет цена хлопка по индексу Cotlook в каждом отдельном сезоне, поскольку добавленная стоимость будет создаваться внутри производственной цепочки. Именно это, а не только успешный урожай текущего года, станет главным критерием оценки Государственной программы на 2026-2030 годы.