Банк ABB, являющийся лайфстайл-партнером своих клиентов, представил еще одно важное нововведение. Теперь в приложении ABB mobile доступна возможность пользоваться общественным транспортом с помощью QR-кода. Пользователи ABB mobile могут войти в приложение, за считанные секунды создать QR-билет и с максимальным удобством оплатить проезд.

В ближайшее время также будет доступна функция пополнения баланса физической карты BakıKart через приложение ABB mobile.

Отметим, что в последние годы Банк ABB объединяет на одной платформе сервисы, которыми часто пользуются любители путешествий, как важную составляющую лайфстайл-банкинга. На сегодняшний день Банк уже представил в приложении ABB mobile услугу туристического страхования, возможность получения выписок и справок со счета для визовых обращений, продукт TravelCard, специально разработанный для путешествий и предоставляющий значительные преимущества во время поездок, карты ABB-AZAL Miles, позволяющие накапливать мили за платежи, услугу ABB eSIM, обеспечивающую интернет-связь во время зарубежных поездок, а также сервис DigiTravel, который позволяет удобно находить выгодные авиабилеты по различным направлениям и приобретать их прямо в приложении.

Запуск возможности оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода в приложении ABB mobile также способствует развитию лайфстайл-банкинга в нашей стране, повышению удобства пассажиров и формированию нового клиентского опыта.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.