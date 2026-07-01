Вспышка высшего уровня произошла на Солнце

В ночь на 1 июля на Солнце была зарегистрирована вспышка максимального класса X - первая после нового этапа усиления солнечной активности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, за последние сутки на Солнце произошло 17 вспышек, большинство из которых были менее мощными. Две из них достигли класса M - второго по силе после X.

Кроме того, специалисты зафиксировали рекордную по размерам группу солнечных пятен, которая в настоящее время обращена в сторону Земли.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов - A, B, C, M и X - в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Вспышки класса X являются наиболее мощными и способны вызывать магнитные бури, которые могут влиять на работу энергосистем, спутниковой связи и навигации, а также оказывать воздействие на миграцию некоторых животных.