Сахиль Бабаев о том, как функционирует финансовая система Азербайджана

Государственная финансовая система Азербайджанской Республики функционирует на основе гибких и ответственных принципов управления.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год", передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, исполнение государственного бюджета на 2025 год показывает, что курс развития, определенный главой государства, обеспечил устойчивое развитие страны, финансовую стабильность и повышение благосостояния граждан даже в сложных глобальных экономических условиях.

Министр отметил, что, несмотря на сохраняющуюся в последние годы в мире геополитическую напряженность, нарушения в логистических цепочках и волатильность на энергетических и продовольственных рынках, азербайджанская экономика сохранила свою устойчивость, а государственная финансовая система функционировала на основе гибких и ответственных принципов управления.

"В основе этих результатов лежат усиление фискальной дисциплины, диверсификация экономики и постоянное внимание к улучшению социального благосостояния населения. В 2025 году государственный и консолидированный бюджеты были исполнены с направлением средств на установленные приоритетные направления, меры социального обеспечения, экономическое развитие страны, обороноспособность и национальную безопасность, а также на мероприятия по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, и было обеспечено финансирование поставленных перед правительством задач", - сказал он.