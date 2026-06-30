На двух маршрутах в Баку обновили автобусы

С 1 июля новый перевозчик - ООО "Çinar-Trans" - приступит к обслуживанию пригородных автобусных маршрутов №214 и №214А.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта, такое решение принято по итогам проведенного конкурса.

Маршрут №214 соединяет жилой массив "городок Шуша" в поселке Рамана с улицей Джамшида Нахчыванского, а маршрут №214А - улицу Фарруха Гаибова в том же поселке со станцией транспортного узла "Кёроглу".

На маршруте №214 будут работать 15, а на маршруте №214А - 8 современных автобусов, оснащенных экологически чистой технологией CNG (компримированный природный газ).

Оплата проезда будет осуществляться только в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,65 маната.

В Агентстве наземного транспорта отметили, что обновление автобусного парка продолжается в целях повышения качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок.