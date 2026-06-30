Гошгар Тахмазли о ситуации с питанием в частных детсадах

Ситуация с питанием в частных детских садах является неудовлетворительной.

Как передает Day.Az, об этом в совместном интервью АМИ Trend и телеканалу Xəzər TV сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Говоря о мерах, предпринимаемых для предотвращения пищевых отравлений в школах и детских садах, председатель АПБА сообщил, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных более чем в 80 процентах частных детских садов, были выявлены серьезные недостатки.

Он отметил, что по вопросам пищевой безопасности в школах и детских садах ведется тесное сотрудничество с министерством науки и образования.

"Нами регулярно проводятся мониторинги как в дошкольных, так и в общеобразовательных учебных заведениях. Также в этих учреждениях осуществляется масштабная просветительская работа. Были определены лица, ответственные за пищевую безопасность и контроль качества в указанных образовательных учреждениях, для них проведены соответствующие тренинги и предоставлены необходимые инструкции по пищевой безопасности. К сожалению, ситуация с питанием в частных детских садах оставляет желать лучшего. В ходе контрольных мероприятий, проведенных более чем в 80 процентах частных детских садов, были выявлены серьезные нарушения. Если говорить точнее, в 88 из 107 проверенных детских учреждений были зафиксированы различные нарушения.

Среди обнаруженных недостатков такие серьезные нарушения, как использование продуктов питания с истекшим сроком годности, несоблюдение надлежащего режима хранения пищевых продуктов, случаи фальсификации продуктов, а также использование растительных жиров под видом сливочного масла в питании детей. Кроме того, в учреждениях зафиксированы серьезные недочеты, связанные с санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим состоянием. Пользуясь возможностью, хотим обратиться к руководителям частных детских садов. Дети - наше будущее, и обеспечение их здорового питания является обязанностью каждого учреждения и каждого человека. Необходимо строго соблюдать требования к безопасности продуктов, условиям их хранения и организации режима питания, а также требования к качеству и безопасности", - сказал Г. Тахмазли.