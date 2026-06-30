В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о споре Натальи Ротенберг и Тиграна Арзаканцяна

Day.Az представляет публикацию:

Наталья Ротенберг написала заявление в полицию на своего второго мужа - армянского политика и бизнесмена Тиграна Арзаканцяна. По словам женщины, супруг на протяжении последних лет систематически подвергал её домашнему насилию.

Похоже, после громкого развода с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом Наталья Сергеевна опрометчиво решила, что прошла все круги ада и удивить её уже нечем. Однако новый избранник быстро развеял эти иллюзии, доказав, что привык отстаивать свою позицию не только словами, но и кулаками. Семейные споры в этой паре, судя по всему, нередко проходили за бокалом армянского коньяка.

После такого "опыта" Наталье, пожалуй, стоит присмотреться к чемпионам по ММА. Там противники хотя бы дерутся по регламенту и строго до финального гонга.