В честь 30-летия дипотношений Азербайджана и Перу открылась выставка

26 июня в министерстве иностранных дел Перу в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу состоялась церемония открытия выставки, посвященной истории двусторонних отношений. Мероприятие было организовано совместно министерством иностранных дел Перу и дипломатическим представительством Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в мероприятии приняли участие представители руководящего состава МИД Перу, члены Конгресса, официальные лица госструктур, представители дипкорпуса, общественности, СМИ, сфер культуры и науки.

Выступая на открытии мероприятия, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Соединенных Штатах Мексики и одновременно аккредитованный в Республике Перу Сеймур Фаталиев напомнил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года. Он отметил, что за прошедшие 30 лет связи успешно развивались в сфере политического диалога, межпарламентского сотрудничества, взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также в области культуры и образования.

Посол сообщил, что проведение в 2025 году первых политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Перу заложило основу для нового этапа в развитии двусторонних отношений. Он также подчеркнул, что взаимные визиты, межпарламентские контакты и культурно-гуманитарное сотрудничество за этот период внесли важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.

С. Фаталиев отметил, что открывшаяся выставка является не только живой летописью, отражающей 30-летнюю историю азербайджано-перуанских отношений, но и демонстрирует путь развития дружбы и сотрудничества, сложившихся между двумя странами, а также служит прочной основой для дальнейшего сотрудничества.

Затем выступил замминистра иностранных дел Перу посол Эрик Андерсон, который высоко оценил дружественные отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Перу за последние тридцать лет, и выразил уверенность в дальнейшем расширении политического диалога, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Также выступил представитель Почтовой службы Перу Хорхе Санта Крус Монтеро, который рассказал о значении совместной юбилейной почтовой открытки, конверта и почтового штемпеля, посвященных 30-летию дипломатических отношений. Он отметил, что юбилейная открытка, конверт и штемпель являются не только символом дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между Азербайджаном и Перу, но и отражают богатое природное наследие и национальные ценности обеих стран.

В дизайне юбилейной почтовой открытки и конверта, посвященных 30-летию азербайджано-перуанских дипотношений, изображены одна из жемчужин азербайджанской природы - озеро Гёйгёль и всемирно известное перуанское озеро Титикака. Гёйгёль символизирует богатую природу, биоразнообразие и природные красоты Азербайджана, а озеро Титикака - историю, культурное наследие перуанского народа и природные богатства Андского региона. На почтовом штемпеле изображены архитектурные символы Азербайджана - Девичья башня и Пламенные башни, а также всемирно известный исторический памятник Перу Мачу-Пикчу. Это передает символический месседж, объединяющий географически удаленные друг от друга Азербайджан и Перу вокруг таких общих ценностей, как дружба, взаимное уважение и сотрудничество.

В рамках мероприятия также состоялась церемония официального гашения юбилейного почтового конверта. В церемонии приняли участие посол Азербайджана, аккредитованный в Перу, Сеймур Фаталиев, замминистра иностранных дел Перу посол Эрик Андерсон и представители Почтовой службы Перу.

После официальной части гости ознакомились с выставкой, отражающей историю развития азербайджано-перуанских отношений. На выставке были представлены фотографии, архивные документы и другие материалы, демонстрирующие путь развития двусторонних связей за 30 лет с установления дипломатических отношений. В экспозиции нашли свое отражение основные этапы взаимных визитов на высоком уровне, дипломатических встреч, проведения первых политических консультаций между министерствами иностранных дел, сотрудничества в рамках международных организаций, а также культурных, академических и гуманитарных связей.

Выставка была встречена участниками с большим интересом. Выставка продлится 15 дней.