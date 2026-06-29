Азербайджанская телеведущая попала в ДТП

Известная телеведущая и спортсменка Хаяла Гусейнли попала в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, Хаяла Гусейнли, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем.

В результате аварии никто не пострадал.

В публикации в социальной сети Гусейнли отметила, что причиной ДТП стал пешеход, переходивший дорогу. Она считает, что именно он виновен в произошедшем.