https://news.day.az/society/1844906.html Азербайджанская телеведущая попала в ДТП - ВИДЕО Известная телеведущая и спортсменка Хаяла Гусейнли попала в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, Хаяла Гусейнли, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.
Азербайджанская телеведущая попала в ДТП - ВИДЕО
Известная телеведущая и спортсменка Хаяла Гусейнли попала в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, Хаяла Гусейнли, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем.
В результате аварии никто не пострадал.
В публикации в социальной сети Гусейнли отметила, что причиной ДТП стал пешеход, переходивший дорогу. Она считает, что именно он виновен в произошедшем.
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