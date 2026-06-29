Названы самые надежные машины китайской сборки
Агентство J.D. Power определило наиболее качественные и надежные машины, произведенные в Китае. Исследование охватило 127 бензиновых автомобилей, купленных в КНР новыми в период с июля 2025-го по февраль 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на РГ.
В классе компактных легковых автомобилей лидером стал Changan Eado Plus. Вслед за ним расположились Roewe i5 и MG 5. Среди среднеразмерных легковых автомобилей в тройку лучших вошли Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand пятого поколения. В категории бизнес-седанов на первых местах Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.
Среди компактных кроссоверов эксперты выделили Geely Coolray и Changan CS35 Max. В более дорогом сегменте отличились Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06. В классе среднеразмерных кроссоверов экономкласса на первых местах оказались Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. Среди более дорогих среднеразмерных кроссоверов были особо отмечены Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. В семейном сегменте кроссоверов победу одержали Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.
В категории компактных минивэнов лучшим был назван Wuling Hongguang V. Среди среднеразмерных моделей лидерами стали GAC M6 и GAC M8, а в сегменте крупногабаритных минивэнов первое место занял Honda Odyssey.
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