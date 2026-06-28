https://news.day.az/world/1844636.html В Китае произошло землетрясение В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 311 километрах к западу от города Сунчан, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
В Китае произошло землетрясение
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 311 километрах к западу от города Сунчан, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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