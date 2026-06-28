В Китае произошло землетрясение

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 311 километрах к западу от города Сунчан, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.