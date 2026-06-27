https://news.day.az/world/1844516.html В Пакистане произошли перестрелка и мощный взрыв - ВИДЕО В районе Гулистан-е-Джовхар пакистанского города Карачи были слышны звуки выстрелов и произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Dawn News".
В Пакистане произошли перестрелка и мощный взрыв - ВИДЕО
В районе Гулистан-е-Джовхар пакистанского города Карачи были слышны звуки выстрелов и произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Dawn News".
"Служба спасения 1122 провинции Синд получила информацию о взрыве в Гулистан-е-Джохаре и немедленно направила на место происшествия спасательную бригаду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия также прибыли бойцы полицейского спецназа и сил быстрого реагирования, однако информации о пострадавших или погибших пока нет.
По данным издания, территория оцеплена полицией.
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