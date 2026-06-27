В Пакистане произошли перестрелка и мощный взрыв

В районе Гулистан-е-Джовхар пакистанского города Карачи были слышны звуки выстрелов и произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Dawn News".

"Служба спасения 1122 провинции Синд получила информацию о взрыве в Гулистан-е-Джохаре и немедленно направила на место происшествия спасательную бригаду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия также прибыли бойцы полицейского спецназа и сил быстрого реагирования, однако информации о пострадавших или погибших пока нет.

По данным издания, территория оцеплена полицией.