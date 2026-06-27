Рафаэль Физиев разгромил Мануэля Торреса на UFC Fight Night

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся главный поединок основного карда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

Физиев активно начал раунд, проведя несколько мощных ударов руками и ногами. Торрес, в свою очередь, также старался отвечать на атаки азербайджанского бойца. После первой половины стартовой "пятиминутки" спортсмены слегка сбавили темп противостояния и принялись обмениваться мощными, но не всегда точными ударами. В самой концовке Физиеву удалось перевести оппонента в партер, однако никакого преимущества ударнику это не принесло.

Второй раунд продлился всего 15 секунд - Рафаэль влетел в Торреса мощнейшим сайдкиком, повалив мексиканца. Вслед за этим Физиев набросился на оппонента, продолжив наносить мощные удары руками.

Рефери остановил бой, присудив Физиеву заслуженную победу.

Видео всех поединков можно посмотреть по ссылке.