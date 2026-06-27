"Карабах" разгромил "Тироль" на сборах в Австрии

Агдамский "Карабах", проводящий учебно-тренировочные сборы в Австрии, в контрольном матче разгромил местный "Тироль".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе In Gernot Langes завершилась победой "скакунов" со счетом 4:0.

В составе агдамцев хет-трик оформил Закария Саво, еще один гол забил Камило Дуран.

Напомним, что "Карабах" в контрольном матче в Баку обыграл "Зиря" со счетом 4:3.