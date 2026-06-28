Азербайджанский дзюдоист выиграл "бронзу" Гран-при

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев стал бронзовым призером Гран-при, проходящего в китайском Циндао.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 90 кг Фатиев уверенно прошел первые два круга, победив китайца Шуо Ли и россиянина Давида Карапетяна. В четвертьфинале он уступил представителю Узбекистана Нурбеку Муртозоеву, однако затем успешно выступил в утешительном турнире, где одолел китайца Ги Хана. В поединке за бронзовую медаль азербайджанец оказался сильнее Эрджана Канатбекова из Кыргызстана.

В категории свыше 100 кг Джамал Гамзатханов начал турнир с победы над итальянцем Сильвайном Лоренцо, затем уступил финну Мартти Пуумалайнену, но сумел пробиться в схватку за бронзу благодаря победе над австрийцем Стефаном Хегьи. Азербайджанский тяжеловес поспорит за место на пьедестале с олимпийским чемпионом из Чехии Лукасом Крпалеком.

Отметим, что Аслан Коцоев (90 кг) завершил борьбу после поражения в стартовой схватке от белоруса Егора Варапаева. Ушанги Кокаури (+100 кг) также выбыл из борьбы после первого поединка, уступив россиянину Тамерлану Башаеву.

Таким образом, в активе сборной Азербайджана уже четыре медали на Гран-при в Циндао: золото завоевал Зелим Цкаев (81 кг), а бронзовыми призерами стали Ахмед Юсифов (60 кг), Хидаят Гейдаров (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).