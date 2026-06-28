Средний коридор в эпоху меняющегося Каспия

Автор: Азер Ахмедбейли

Последние несколько лет вокруг Каспия происходит настоящий инвестиционный бум. Растут перевозки по Среднему коридору, расширяются порты, строятся новые терминалы, закупаются суда, модернизируются железные дороги. Регион повышает ставку на этот маршрут и на Каспий как его составную часть. Средний коридор постепенно превращается из альтернативного маршрута в один из важнейших транспортных проектов Евразии.

С другой стороны, сам Каспий переживает долгосрочные экологические изменения. Уровень моря продолжает снижаться, береговая линия быстро отступает, а вопросы, которые еще недавно считались преимущественно экологическими, начинают затрагивать экономику и инфраструктуру.

Отчет ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) от ноября 2025 года прямо относит падение уровня Каспия к числу факторов, влияющих на долгосрочную жизнеспособность каспийских портов - критически важных узлов Транскаспийского транспортного коридора.

Вопрос, который возникает по обе стороны моря и волнует многих: насколько эти два процесса совместимы в долгосрочной перспективе, учитывая, что относительно процесса дальнейшего обмеления Каспия нет никакой определенности? Что если главной проблемой через десять лет станет не недостаток грузов, а отступающее от портов море?

Когда строят железную дорогу через горы, предполагается, что горы останутся на месте. При строительстве трубопровода подразумевается, что рельеф завтра не изменится. Когда принимают решение о строительстве нового порта, обычно предполагают, что море будет там же, где и сегодня.

С Каспием складывается необычная ситуация: развитие транспортного коридора происходит в условиях, когда море больше не выглядит постоянной величиной.

Снижение уровня моря обсуждается чаще всего в контексте изменения климата, состояния экосистемы и сохранения биоразнообразия, и это, безусловно, жизненно важный вопрос для прикаспийских государств.

Однако возникает и другая проблема: что будет с инфраструктурой, если уровень моря продолжит снижаться нынешними темпами? Возможно, в этом случае придется пересматривать параметры портовой инфраструктуры, менять условия судоходства и корректировать часть логистических цепочек. Как следствие, расходы на адаптацию к меняющимся условиям могут резко возрасти.

Фактически, эта адаптация началась. Уже сейчас в акваториях портов в Азербайджане и Казахстане проводятся дноуглубительные работы для поддержания нормальной работы терминалов.

Пока речь идет главным образом о дноуглубительных работах. Однако если процесс обмеления продолжится, могут потребоваться значительно более сложные и дорогостоящие решения - от модернизации существующей инфраструктуры до переноса отдельных объектов ближе к новым береговым линиям.

Остается открытым вопрос, наступит ли момент, после которого расходы на поддержание портовой инфраструктуры и судоходства могут начать расти быстрее, чем экономический эффект от увеличения грузопотока.

Обмеление Каспия остается, прежде всего, экологической проблемой, последствия которой могут затронуть миллионы людей и уникальную экосистему. Однако никогда прежде будущее самого моря не имело такого значения для долгосрочных экономических планов стран прикаспийского региона. Сегодня речь идет и о будущем одного из важнейших транспортных проектов Евразии.