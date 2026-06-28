В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов

В результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в районе Илинг на западе Лондона пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда. По подозрению в покушении на убийство был задержан уроженец Сомали.

"В общей сложности пострадали пять пешеходов. Двоим из них была оказана помощь на месте, трое других были доставлены в больницы. На данный момент считается, что их жизни ничто не угрожает", - сказано в нем.

В полиции добавили, что "машина, вовлеченная в инцидент, не остановилась на месте, но была остановлена" неподалеку от места происшествия. "Водитель - 34-летний уроженец Сомали с британским паспортом - был задержан по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

В Скотленд-Ярде отметили, что инцидент не рассматривается как террористический акт. В то же время сотрудники местного отдела полиции сотрудничают с контртеррористическим подразделением и допускают все возможные мотивы произошедшего.