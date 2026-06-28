Более 1,4 тыс человек погибли в Венесуэле

Число погибших в результате сильных землетрясений, произошедших в стране 24 июня, превысило 1,4 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал ElDiario, ссылаясь на заявление председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

Согласно представленным данным, официально подтверждена гибель 1 430 человек, еще 3 238 получили ранения. Кроме того, 3 142 пострадавшие семьи лишились жилья и в настоящее время получают помощь в специальных убежищах.

Ранее сообщалось о 589 погибших в результате землетрясений.