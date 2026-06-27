Визит с проверкой на искренность

Автор: Акпер Гасанов

Предстоящий визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан 1 июля широко анонсирован и с ним связаны определенные ожидания. Тому есть объяснение. Ведь важно учитывать его контекст: поездка в Баку состоится сразу после визита главы Еврокомиссии в Армению и на фоне усилий Брюсселя по укреплению своего присутствия на Южном Кавказе и вдоль Среднего коридора.

Фактически речь идет о попытке Европейского союза переформатировать свою стратегию в регионе, который за последние годы стал одним из ключевых узлов глобальной политики и экономики. Южный Кавказ сегодня - это не только пространство постконфликтного урегулирования, но и важнейший транзитный маршрут, энергетический хаб и зона пересечения интересов крупных мировых игроков.

И в этом уравнении роль Азербайджана является определяющей. Важно напомнить, что именно Баку стал инициатором мирного процесса с Арменией после полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Этот шаг не был вынужденным - это было стратегическое решение, направленное на формирование новой архитектуры безопасности в регионе. Азербайджан предложил повестку мира, основанную на принципах международного права, взаимного признания границ и отказа от территориальных претензий.

Более того, на практике Баку продемонстрировал готовность к конструктивному взаимодействию. В частности, Азербайджан обеспечил поставки нефтепродуктов в Армению, а также предоставил свою территорию для транзита необходимых грузов. Эти шаги сложно переоценить: они свидетельствуют о реальной, а не декларативной заинтересованности в стабилизации ситуации.

Логично ожидать, что такие действия должны получить соответствующую оценку со стороны Европейского союза. Однако до сих пор эта оценка звучала не столь отчетливо, как того заслуживает ситуация. И именно поэтому визит фон дер Ляйен в Баку становится своеобразным тестом - готов ли ЕС перейти от риторики к признанию реальной роли Азербайджана в регионе.

Особое значение в этом контексте имеет энергетическая составляющая отношений. Напомним, что по итогам предыдущего визита главы Еврокомиссии в Баку в июле 2022 года был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Этот документ стал основой для существенного увеличения поставок азербайджанского газа в Европу.

После начала энергетического кризиса в ЕС Азербайджан фактически стал одним из ключевых факторов обеспечения стабильности европейского рынка. Надежность поставок, предсказуемость политики и готовность к наращиванию объемов сделали нашу страну стратегическим партнером для Брюсселя.И Урсула фон дер Ляйен прекрасно осознает этот факт.

Тем не менее, вопрос заключается в том, готов ли Европейский союз воспринимать Азербайджан не только как поставщика энергоресурсов, но и как равноправного политического партнера. Пока что в ряде случаев Брюссель демонстрировал склонность к двойным стандартам, пытаясь балансировать между геополитическими интересами и внутренними политическими сигналами.

Но современная реальность требует большей определенности. Региональный визит главы Еврокомиссии проходит на фоне активизации проектов в рамках Среднего коридора - маршрута, который соединяет Европу с Центральной Азией и Китаем, минуя традиционные транзитные зоны. И здесь роль Азербайджана вновь оказывается ключевой: без его участия этот проект просто не может быть реализован в полном объеме.

Таким образом, визит в Баку - это не просто дипломатический жест, а необходимость, продиктованная объективными обстоятельствами. Азербайджан уже доказал, что является надежным партнером - как в энергетике, так и в вопросах региональной стабильности. Теперь очередь за Европейским союзом продемонстрировать готовность к последовательной и взвешенной политике.

В Баку традиционно оценивают не заявления, а действия. И именно по конкретным результатам этого визита будет сделан вывод о том, насколько Брюссель готов к реальному стратегическому партнерству. Можно предположить, что ключевыми темами переговоров станут не только энергетика, но и развитие транспортной инфраструктуры, цифровых связей, а также координация усилий в рамках региональной безопасности. Однако за всеми этими вопросами стоит главный - вопрос доверия.

Готов ли Европейский союз признать очевидное: Азербайджан - это не просто одна из стран Южного Кавказа, а центральный элемент региональной стабильности и один из важнейших партнеров Европы? Ответ на этот вопрос во многом определит не только будущее двусторонних отношений, но и общий баланс сил в регионе.

В любом случае, визит Урсулы фон дер Ляйен в Баку станет важным этапом в развитии отношений между Азербайджаном и ЕС. И от того, какие сигналы будут посланы по его итогам, зависит, перейдет ли это партнерство на качественно новый уровень - или останется в рамках осторожной дипломатии.

Азербайджан свою позицию обозначил давно и последовательно: открытость к сотрудничеству, готовность к диалогу и опора на конкретные действия. Теперь слово за Европой.