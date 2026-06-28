ЧМ-2026: Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф

03:02

Завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счетом 2:0 одержали европейцы.

На 62-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 67-й минуте нападающий Харри Кейн удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трех играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путевка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвертой строчке.

02:28

Англия упрочила преимущество в матче с Панамой.

На 67-й минуте отличился Харри Кейн.

02:22

Англия выходит вперед в матче с Панамой.

На 62-й минуте счет открыл Джуд Беллингем.

02:04

Стартовал второй тайм матча между сборными Панамы и Англии.

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:50

Завершился первый тайм матча между сборными Панамы и Англии.

Ппосле стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:03

Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Панамы и Англии, выступающими в группе L.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.