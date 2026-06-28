Сколько денег получат бойцы турнира UFC Fight Night Baku?

Определены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night, состоявшего 27 июня в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на UFC, бонуса "Перформанс вечера" удостоились четыре бойца: Рафаэль Физиев, Асу Алмабаев, Абдул-Рахман Яхьяев и Даниил Донченко.

Каждый из них получил по 100 тысяч долларов США.

Кроме того, каждому бойцу, завершившему поединок досрочно, но не получившему бонус "перформанс вечера", была выплачена дополнительная премия в размере 25 тысяч долларов США.