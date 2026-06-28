ЧМ-2026: Хорватия переиграла Гану в заключительном матче группового этапа

03:08

Завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра прошла на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США) и закончилась со счетом 2:1.

За сборную Хорватии забил Петар Сучич и Никола Влашич. Сборная Ганы ответила точным ударом Деррика Люккассена.

Сборная Хорватии завершила групповой этап на втором месте, набрав шесть очков. Гана заняла третье место, записав в свой актив четыре очка. Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026.

02:49

Хорватия вновь выходит вперед в матче с Ганой.

На 83-й минуте отличился Никола Влашич.

02:40

Гана сравнивает счет в матче с Хорватией.

На 73-й минуте равенство на табло вернул Люккассен Деррик.

02:10

Стартовал второй тайм матча между сборными Хорватии и Ганы.

После первых 45 минут впереди европейцы - 1:0.

01:52

Завершился первый тайм матча между сборными Хорватии и Ганы.

После стартовых 45 минут впереди европейцы - 1:0.

01:33

Хорватия выходит вперед в матче с Ганой.

На 31-й минуте отличился Петар Сучич.

01:02

Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Хорватии и Ганы, выступающими в группе L.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Филадельфии.