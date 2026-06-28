ЧМ-2026: Хорватия переиграла Гану в заключительном матче группового этапа - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
03:08
Завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра прошла на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США) и закончилась со счетом 2:1.
За сборную Хорватии забил Петар Сучич и Никола Влашич. Сборная Ганы ответила точным ударом Деррика Люккассена.
Сборная Хорватии завершила групповой этап на втором месте, набрав шесть очков. Гана заняла третье место, записав в свой актив четыре очка. Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026.
02:49
Хорватия вновь выходит вперед в матче с Ганой.
На 83-й минуте отличился Никола Влашич.
02:40
Гана сравнивает счет в матче с Хорватией.
На 73-й минуте равенство на табло вернул Люккассен Деррик.
02:10
Стартовал второй тайм матча между сборными Хорватии и Ганы.
После первых 45 минут впереди европейцы - 1:0.
01:52
Завершился первый тайм матча между сборными Хорватии и Ганы.
После стартовых 45 минут впереди европейцы - 1:0.
01:33
Хорватия выходит вперед в матче с Ганой.
На 31-й минуте отличился Петар Сучич.
01:02
Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Хорватии и Ганы, выступающими в группе L.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Филадельфии.
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