https://news.day.az/sport/1844526.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии - ФОТО В первый соревновательный день проходящего в Праге европейского Открытого турнира по дзюдо сборная Азербайджана завоевала 3 медали. Как передает Day.Az, Эльшан Асадов (66 килограммов), победив всех своих соперников, стал победителем турнира. В этой весовой категории Рашад Елкиев удостоился серебряной медали.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии - ФОТО
В первый соревновательный день проходящего в Праге европейского Открытого турнира по дзюдо сборная Азербайджана завоевала 3 медали.
Как передает Day.Az, Эльшан Асадов (66 килограммов), победив всех своих соперников, стал победителем турнира. В этой весовой категории Рашад Елкиев удостоился серебряной медали. Кямран Сулейманов (73 кг) завершил соревнование с бронзовой медалью.
Сборная Азербайджана с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями расположилась на второй строчке в общекомандном зачете среди 38 стран.
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