Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии

В первый соревновательный день проходящего в Праге европейского Открытого турнира по дзюдо сборная Азербайджана завоевала 3 медали.

Как передает Day.Az, Эльшан Асадов (66 килограммов), победив всех своих соперников, стал победителем турнира. В этой весовой категории Рашад Елкиев удостоился серебряной медали. Кямран Сулейманов (73 кг) завершил соревнование с бронзовой медалью.

Сборная Азербайджана с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями расположилась на второй строчке в общекомандном зачете среди 38 стран.