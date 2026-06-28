https://news.day.az/sport/1844528.html Физиев хочет завоевать эксклюзивный пояс UFC - ВИДЕО Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом он заявил после боя с мексиканцем Мануэлем Торресом на турнире UFC Fight Night Baku. Отметим, что Физиев отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.
Физиев хочет завоевать эксклюзивный пояс UFC - ВИДЕО
Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом он заявил после боя с мексиканцем Мануэлем Торресом на турнире UFC Fight Night Baku.
Отметим, что Физиев отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.
BMF - это эксклюзивный чемпионский пояс в UFC, который оспаривается между бойцами, известными своим бескомпромиссным и жестким стилем ведения боя, независимо от их места в официальном рейтинге организации.
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