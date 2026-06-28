Физиев хочет завоевать эксклюзивный пояс UFC

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом он заявил после боя с мексиканцем Мануэлем Торресом на турнире UFC Fight Night Baku.

Отметим, что Физиев отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.

BMF - это эксклюзивный чемпионский пояс в UFC, который оспаривается между бойцами, известными своим бескомпромиссным и жестким стилем ведения боя, независимо от их места в официальном рейтинге организации.