Мартинес объяснил, почему не заменяет Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, почему форвард национальной команды Криштиану Роналду играет без замен на чемпионате мира 2026 года и ушел от сравнения с нападающими Лионелем Месси и Эрлингом Холандом, которые не вышли в стартовом составе Аргентины и Норвегии на матчи третьего тура группового турнира, передает Day.Az.

"Не сравниваем себя с игроками других команд. Это было бы по-детски. Криштиану привык оказываться в нужном месте в нужное время. Речь скорее идет о психологической устойчивости, постоянной дисциплинированности на позиции и постоянном создании пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану не проблема отыграть все 90 минут", - приводит слова Мартинеса İdman.Biz со ссылкой на Goal.

Чемпионат мира по футболу - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.