ГЭЦ перенес экзамен по физподготовке
Экзамен по общей физической подготовке для абитуриентов спортивного направления, который должен был пройти 27 июня 2026 года на открытом воздухе на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), испытание для 62-й комиссии (общая физическая подготовка, адаптивная физическая культура и массовый оздоровительный спорт) состоится 7 июля в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.
В ГЭЦ отметили, что абитуриенты уже могут распечатать пропускной лист на экзамен.
При себе участникам необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность, пропускной лист, спортивную форму, а также медицинскую справку по форме U086. В заключении врача должна содержаться отметка "годен" или "здоров".
В центре также напомнили, что график экзаменов по способностям регулярно обновляется, и по мере утверждения новых дат информация будет добавляться в расписание.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре