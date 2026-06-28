Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета

Предварительной причиной крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции могла стать техническая неисправность.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил префект департамента Мёрт и Мозель Ив Сеги.

По его словам, воздушное судно практически вертикально врезалось в землю. Именно техническая неисправность на данный момент рассматривается в качестве основной версии произошедшего.

Как сообщает телеканал, среди погибших могли находиться медицинские работники, которые готовились совершить свой первый прыжок с парашютом. Префект не подтвердил эту информацию, отметив лишь, что на аэродроме Нанси-Эссе, откуда вылетел самолет, находились родственники погибших.

Ранее местные власти сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали 11 человек. По факту крушения прокуратура начала официальное расследование.

16:40

На северо-востоке Франции потерпел крушение самолет Pilatus, который использовался для выполнения прыжков с парашютом. В результате авиакатастрофы погибли 11 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание L'Est Républicain.

Трагедия произошла в Томблене - пригороде Нанси. Воздушное судно упало на улице Альенде. После поступления сообщения на место происшествия оперативно прибыли пожарные и экстренные службы, район был оцеплен.

Среди погибших - пилот, пять инструкторов и пять человек, готовившихся совершить свой первый прыжок с парашютом в тандеме. По предварительным данным, троим находившимся на борту удалось катапультироваться.

Префектура подтвердила факт крушения самолета, вылетевшего с аэродрома Нанси-Эссе. После аварии в районе происшествия произошло отключение электроэнергии.

Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

15:14

Во Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились парашютисты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция ICI.

По предварительной информации, в результате авиакатастрофы есть погибшие, однако их точное число пока не уточняется.

Сообщается, что самолет выполнял полет с людьми, готовившимися к своему первому прыжку с парашютом.

Воздушное судно вылетело утром с аэродрома Нанси-Эссе, расположенного примерно в трех километрах к востоку от центра города Нанси. Обстоятельства крушения устанавливаются.