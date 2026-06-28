https://news.day.az/sport/1844590.html "Сабах" проведет второй спарринг на сборе в Австрии Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником команды Вальдаса Домбраускаса станет венгерский "Ференцварош". Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.
"Сабах" проведет второй спарринг на сборе в Австрии
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником команды Вальдаса Домбраускаса станет венгерский "Ференцварош". Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Для бакинского клуба это будет второй товарищеский матч на австрийском сборе. В первой игре "Сабах" сыграл вничью с румынской "Университатей" - 1:1.
До завершения подготовки азербайджанскую команду ждет еще один контрольный поединок. 1 июля "Сабах" встретится с украинским "Полесьем".
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