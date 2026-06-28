https://news.day.az/world/1844600.html Первое в мире безосевое колесо обозрения - ВИДЕО В китайском городе Вэйфан находится необычный аттракцион высотой 145 метров, который полностью выполнен без традиционных спиц. Футуристическая конструкция расположена прямо на мосту через реку Байланг и благодаря своему необычному дизайну стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.
Первое в мире безосевое колесо обозрения - ВИДЕО
В китайском городе Вэйфан находится необычный аттракцион высотой 145 метров, который полностью выполнен без традиционных спиц.
Футуристическая конструкция расположена прямо на мосту через реку Байланг и благодаря своему необычному дизайну стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.
Day.Az представляет вашему вниманию кадры этого впечатляющего сооружения:
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