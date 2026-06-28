Первое в мире безосевое колесо обозрения

В китайском городе Вэйфан находится необычный аттракцион высотой 145 метров, который полностью выполнен без традиционных спиц.

Футуристическая конструкция расположена прямо на мосту через реку Байланг и благодаря своему необычному дизайну стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.

Day.Az представляет вашему вниманию кадры этого впечатляющего сооружения: